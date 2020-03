Oldenburg Jetzt bleibt ihr noch mehr Zeit zum Üben. An verschiedenen Models probiert Melanie Andreas aus, wie schnell sie dem Thema „Spirit of Soul“ ein Gesicht geben kann. Mit dem „Geist der Seele“ beschäftigt sie sich nun schon seit Wochen. Es ist der Look, der beim Wettbewerb „European Make-up-Award“ geschminkt werden muss: kunstvoll, während die Stoppuhr läuft. Die 38-Jährige gehört zu den 13 Profis, die sich dafür qualifiziert haben.

Austragungsort für den Wettkampf wäre die „Beauty“ Düsseldorf gewesen. Die deutsche Fachmesse der Branche schlechthin hätte vom 6. bis 8. März stattfinden sollen. Doch wegen der Auswirkungen des Coronavirus hat sich die Messe Düsseldorf GmbH dazu entschieden, die Veranstaltung zu verschieben. „Das hat mich schon getroffen. Daran habe ich zu knabbern “, sagt Melanie Andreas. Sie könne sich nicht vorstellen, dass die Meisterschaft ersatzlos gestrichen werde. Dann wäre die Chance auf den Titel ja futsch.

Die Wochen der Vorbereitugn waren durchaus angespannt. Dabei könnte Melanie Andreas, die selber Make-up-Artists ausbildet, doch eigentlich ganz gelassen sein. „Oh nein“, sagt sie, „das ist mein erster Wettbewerb. Und man hat auch nur 30 Minuten fürs Schminken. Da sitzt mir die Zeit im Nacken.“ Das macht die Fachfrau etwas nervös.

Im Jahr 2017 hat sie die Go Make-up-Academy in Oldenburg gegründet. An dieser Privatschule kann man sich zum Make-up-Artist ausbilden lassen (keine staatlich anerkannte Ausbildung). „Ein Make-up-Artist verschönert – wie auch der Visagist. Aber er arbeitet dabei mehr künstlerisch und kreativ. Das Gesicht ist sozusagen die Leinwand“, erklärt Melanie Andreas. Eine Kosmetikerin kümmere sich um die Hautpflege und -reinigung.

Dass sie sich mal hauptberuflich der Schönheit widmen wird, hat Melanie Andreas nicht geahnt. Mit einer Banklehre startete sie, die aus aus Bernau bei Berlin stammt, ins Berufsleben. Es folgte ein Lehrsamtstudium. Fünf Semestern Grundschulpädagogik und Geschichte waren absolviert, da zogen Melanie Andreas und ihr Mann in den Landkreis Oldenburg – nach Ganderkesee. Ihr erstes Kind war da gerade zwei Monate alt. Das zweite Kind kam ein paar Jahre später zur Welt. Ihr Studium hat Melanie Andreas dann nicht beendet. Ihr Tatendrang war aber ungebrochen.

Weil sie immer gern schreiben mochte, eröffnete sie im Jahr 2012 einen Blog. Das sei damals noch was Exotisches gewesen. „Wenn ich gesagt habe, dass ich Bloggerin bin, wussten viele gar nicht, was das ist.“ Die Zeiten haben sich schnell geändert.

Anfangs habe sie noch gar nicht über Kosmetik und das Schminken geschrieben. „Das hat sich einfach so entwickelt. Wohl auch, weil mich das Thema schon immer interessiert hat.“ Ihre Beiträge stießen auf großes Interesse. Melanie Andreas wurde zur „Influencerin“. Das reichte ihr nicht, sie absolvierte in Hamburg eine Ausbildung zur Make-up-Artistin. War danach auch Dozentin an einer Privatschule in Bremen. So wurde sie dann doch noch Lehrerin. Seit 2017 auch in der eigenen Schule in Oldenburg.

Doch nun steht die 38-Jährige vor einer neuen Herausforderung und in den Startlöchern: Wann immer der Wettbewerb in Düsseldorf nachgeholt wird. Die Farbpalette für den Look „Spirit of Soul“ ist übrigens genau vorgegeben. Aber dann sehen doch alle Models gleich aus? „Eben nicht. Gerade so erkennt man den künstlerischen Unterschied“, sagt die Fachfrau.