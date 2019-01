Oldenburg Den 3. Mai 1989 wird Kerstin Weber nie vergessen. Es war der Tag vor Himmelfahrt, an dem ihr Leben eine dramatische Wendung nahm. Es war der Tag, an dem sie gegen 16.20 Uhr auf dem Scheideweg von einem Laster, der auf das Grundstück einer Firma abbiegen wollte, angefahren wurde. Denn es war der Tag, an dem sie von einem 22 Jahre alten Lkw-Fahrer übersehen wurde. 27 Jahre war sie da alt.

