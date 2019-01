Oldenburg Wenn Theo Dedes seinen Wagen in Richtung Emsland steuert, kann er manchmal ganz ruhig seinen Gedanken nach- und eventuell noch einmal die nächste Gegneranalyse im Kopf durchgehen – angesichts der ab und an vielleicht doch etwas quirligen Gesellschaft ist das aber nicht immer möglich. Der Oldenburger, der seit dem vergangenen Sommer die U-17-Fußballerinnen des SV Meppen trainiert, ist nämlich selten allein, sondern avanciert immer wieder zu Coach und Chauffeur in Personalunion.