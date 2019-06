Oldenburg Das Allheilmittel gegen Oldenburgs verstopfte Straßen hat bislang noch niemand gefunden. Nun geht die nächste Idee an den Start, um ihren Beitrag zu leisten: Noch in diesem Sommer will der Elektroroller-Verleiher „Olli“ an den Start gehen.

