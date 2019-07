Oldenburg „In der Größe und Qualität, beheizt und mit so einem Licht – gibt es keine andere Halle in Deutschland“, sagt Tobias Wicke. Und der müsste es wissen, denn er ist nicht nur BMX-Freestyle-Bundestrainer, sondern auch seit mehr als 20 Jahren aktiver BMX-Fahrer. Am Wochenende unternahm er mit seinen sieben Fahrerinnen und Fahrern aus dem Olympia-Kader einen Trip von Berlin nach Oldenburg.