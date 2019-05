Oldenburg Eigentlich bietet Ralf P. Jäschke genau das, was sich viele Arbeitgeber wünschen. Der Diplom-Betriebswirt ist gut ausgebildet, hat Karriere gemacht sowohl in großen Konzernen als auch bei Mittelständlern, war in Führungspositionen, hat 250 Mitarbeiter geführt, spricht mehrere Sprachen. Als sein damaliger Arbeitgeber vor einigen Jahren übernommen und er im Zuge einer Restrukturierung nicht weiterbeschäftigt wurde, hatte er deshalb auch keine große Sorge, an anderer Stelle beruflich weiterzumachen.