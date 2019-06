Oldenburg Gefühlt liegt die Wahl zum Europäischen Parlament schon weitaus länger als nur drei Wochen zurück. Trotzdem werden die Bürger noch und immer wieder daran erinnert – Grund dafür sind die zahlreichen Plakate in nahezu allen Stadtteilen Oldenburgs, die von den Parteien dort in luftiger Höhe an den Laternenmasten offenbar vergessen wurden.

Marc Geschonke https://www.nwzonline.de/autor/marc-geschonke Redakteur

Redaktion Oldenburg Tel: 0441 9988 2107 Lesen Sie mehr von mir