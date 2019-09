Oldenburg Generationen von Oldenburger Schülerinnen und Schüler sind an ihm auf dem Weg zum Schwimmunterricht vorbeigegangen. Der Turmspringer des Künstlers Werner Berges hat jahrzehntelang an der Nordfassade des Hallenbades am Berliner Platz (dort wo heute die Schlosshöfe stehen) die Blicke auf sich gezogen. Mit Abriss des von 1958 bis 1960 errichteten Hallenbades im September des Jahres 2010 verschwand er aus dem Stadtbild.

