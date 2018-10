Oldenburg Wenn es am Landgericht Oldenburg um besondere Fälle von Mord und Totschlag geht, dann ist das oft ein Fall für Richter Sebastian Bührmann. Der Vorsitzende der Schwurgerichtskammer besticht durch eine klare Verhandlungsführung mit ruhiger Hand und viel Einfühlungsvermögen, fragt aber auch hartnäckig nach, um Zeugen möglichst viele Details zu entlocken. Und er spricht auch schon mal klare Kante. So droht er gelegentlich vorab möglichen Störern im Gerichtssaal Ordnungshaft an. Und hat dann Ruhe.

Dieser -Artikel ist exklusiv für unsere Abonnenten. Jetzt weiterlesen: nur 1,- € im 1. Monat danach 7,90 € & mtl. kündbar Kennenlern-Angebot sichern oder Tagespass für 1,79 € Bereits NWZ-Abonnent? Jetzt anmelden E-Mailadresse Passwort {{login.alert}} Passwort vergessen Login {{login.alert}} Noch nicht registriert ? Als Abonnent der Nordwest-Zeitung und des NWZ-ePapers haben Sie den vollen Zugriff nach einmaliger Freischaltung bereits inklusive! Zugang freischalten Haben Sie Fragen? Wir helfen Ihnen gerne! Rufen Sie uns an unter 0441 - 9988 3333, schreiben Sie uns eine E-Mail an Rufen Sie uns an unter 0441 - 9988 3333, schreiben Sie uns eine E-Mail an leserservice@NWZmedien.de oder schauen Sie in unsere Hilfe