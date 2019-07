Oldenburg „Bitte teilt es so oft wie möglich, damit es viele Leute sehen!“ Es gibt nur wenige Nachrichten, die für derart viel Bewegung in Sozialen Medien sorgen wie eine Vermisstenmeldung – so geschehen auch vor wenigen Tagen, als via Facebook das Foto einer jungen Frau aus dem Landkreis Ammerland mit entsprechendem Begleittext („...nicht bei der Arbeit erschienen...“) veröffentlicht wurde. Hundertfach wurde das Bild kopiert, die Aufregung potenziert. Allein: „Aus polizeilicher Sicht handelte es sich nicht um einen Vermisstenfall“, so Behördensprecher Stephan Klatte.

