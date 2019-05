Oldenburg Baustoffe aus Abfall recyceln, Dämmwände ,Raumteiler oder Bausteine zusammengehalten vom Wurzelgeflecht von Pilzen, Bambus als Ersatz von Stahl – aus Sicht von Professor Dirk Hebel bleibt der Menschheit keine Wahl, wenn der Bedarf an Baustoffen auch in Zukunft gedeckt werden soll. Hebel arbeitet als Professor am Karlsruher Institut für Technologie, Fachgebiet Nachhaltiges Bauen. Womit bauen wir in der Zukunft ist die zentrale Frage, um die sich die Forschungsarbeit des 48-Jährigen dreht.

