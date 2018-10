Oldenburg Drei Prozesstage lang hatte der 30-jährige Deutsche, der am 9. März einen Schüler (17) in der Bergstraße niedergestochen und ihn so fast getötet haben soll, geschwiegen. Jetzt aber kündigt sein Verteidiger einen radikalen Strategiewechsel des Angeklagten an: „Mein Mandant will am 16. November selbst eine umfassende Erklärung abgeben.“

