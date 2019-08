Oldenburg Warum in die Ferne schweifen? Oder in den nächstgelegenen Supermarkt? Das Regionale liegt doch so nah. Oder? Wo kommt unser Essen her? Was bedeutet das für die Umwelt? Ist es überhaupt möglich, sich nur von Produkten aus der engeren Umgebung zu ernähren?

