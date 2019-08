Oldenburg Die zwei rotwangigen Birnen, die ich in Händen halte, riechen intensiv süß und fruchtig – der typische Birnenduft. Die Schale glänzend, das Fruchtfleisch knackig. Die Birnen haben einen ziemlich weiten Weg hinter sich, über 13.000 Kilometer. Die Sorte „Forelle“ mit der PLU 4418 kam aus Südafrika, bis sie in der Auslage eines Supermarktes in Oldenburg landete. Vermutlich mit dem Flugzeug, dann wäre es eine ziemlich miese Bilanz. Ein Kilo Obst eingeflogen aus Südafrika: Rund 11 000 Gramm CO2. Zum Vergleich: Ein Kilo Obst aus Neuseeland mit dem Schiff brauchen rund 500 Gramm.

