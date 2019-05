Oldenburg Was Heldensagen ausmacht? Nun, es sind wohl diese besonderen Momente, in denen Einzelne Höchstleistungen vollbringen. Selbstlos, leidenschaftlich, gut. Vor allem aber werden sie aus einem bestimmtem Blickwinkel erzählt, recht einseitig zumeist. Menschen dürstet es nach derartigen Geschichten – was vor oder nach besagten Großtaten geschieht, fällt da zuweilen hintüber. Das ist manchmal sehr schade, und mag so auch auf die Geschehnisse am vergangenen Montagmittag zutreffen, als ein 80-jähriger Mann aus dem Küstenkanal gerettet wurde.

