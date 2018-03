Oldenburg Vor der Kulisse von Augusteum, Prinzenpalais und Schloss ist der kleine Kiosk an der Mühlenhunte baulich eine Randnotiz. Aber die Holzhütte an Mühlenhunte und Schlossgarten hat Charme, oder wenigstens hatte sie den über viele Jahrzehnte. Die Oldenburger haben viele Erinnerungen an sie und ihren alten Bootsverleih darum auch geliebt, das haben die Reaktionen vor dem angekündigten Abriss gezeigt. Einer, dem es ähnlich geht, ist der Oldenburger Robert Reichert. Der 89-Jährige hat 1949, vor fast 70 Jahren, als Zimmermannslehrling („Stift“) den Verleih mit aufgebaut.

