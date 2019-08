Oldenburg /Sande /Wilhelmshaven Wer in diesem Sommer rund um die Ortschaft Sande (Kreis Friesland) unterwegs ist, der spürt an verschiedenen Stellen: Hier ist Großes im Gang! In der Landschaft zeichnet sich eine etwa sechs Kilometer lange und mehr als zehn Meter breite Trasse aus Sand ab. Das regt die Fantasie an. Man kann sich auch schon Dämme, Rampen und Brücken vorstellen, die hier entstehen werden. Allerdings: Ausnahmsweise geht es bei dieser Schneise durch die Landschaft mal nicht um Straßenbau. Hier wird eine Bahnstrecke angelegt! 152 Jahre nach der Eröffnung der Bahnlinie Oldenburg-Wilhelmshaven (1867) ist in Friesland wieder das Eisenbahnfieber ausgebrochen. Hier entsteht – unübersehbar – eine zweigleisige Bahn-Umfahrung für Sande. Vor Ort spricht man vom „Jahrhundert-Projekt“.