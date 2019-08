Oldenburg Drei Tage und Nächte Musik von 18 Bühnen, und das alles umsonst und draußen, das Stadtfest ist das größte Musikfestival Nordwestdeutschlands, ist Stadtfestorganisator Reinke Haar überzeugt. Getrunken und gegessen wird zwar auch, doch das Image vom Fress- und Sauffest, das sich in vielen Köpfen festgesetzt hat, stimmt so nicht, ist er überzeugt. Vor 18 Bühnen kann in der Fußgängerzone von Donnerstag, 29., bis Samstag 31. August, getanzt und mitgesungen werden – darunter zwölf, auf denen die Bands live auftreten.

Thomas Husmann https://www.nwzonline.de/autor/thomas-husmann Redakteur

Redaktion Oldenburg Tel: 0441 9988 2104 Lesen Sie mehr von mir