Oldenburg „Polizei, öffnen Sie die Tür!” Es ist ein früher Donnerstagmorgen, gerade erst 8 Uhr, als mehrere Oldenburger Beamte gegen die Zimmertür in der Dachgeschoss-WG eines Mehrfamilienhauses in Eversten hämmern. „Öffnen Sie die Tür!” Die aber bleibt verschlossen, dahinter ist alles still. Ziemlich genau drei Wochen zuvor wurde ein 17-jähriger Schüler in der Bergstraße von einem Unbekannten niedergestochen. Ganz Oldenburg beteiligte sich mit einer lediglich ungefähren Phantomzeichnung an der Fahndung nach dem Täter – und zitterte gleichsam um den jungen Mann, der nach der lebensgefährlichen Verletzung fortan im Koma lag und zahllose Operationen über sich ergehen lassen musste, bis er nun schließlich im Oktober am Prozess gegen jenen Angeklagten teilnehmen kann, der als mutmaßlicher Messerstecher in dieser so einschneidenden Nacht vom 9. März 2018 gilt. Und nun das:

