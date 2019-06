Oldenburg Selten hat ein Verkehrsunfall so viel Nachhall gehabt: Am 22. Januar dieses Jahres war eine 17-jährige Schülerin an der Bremer Straße/ Ecke Schützenhofstraße ums Leben gekommen. Als sie mit ihrem Fahrrad die Straße überquerte, wurde sie von einem abbiegenden Lastwagen erfasst. Nun zieht die Stadt Konsequenzen und will gefährliche Kreuzungen mit Spiegeln ausstatten.

