Oldenburg Mit vier Szenarien für das geplante Sport- und Gesundheitsbad am Flötenteich befasst sich der Finanzausschuss in seiner Sitzung am Mittwoch. Zum Beschluss liegt ein konkreter Vorschlag für das neue Bad vor. Für die Vorlage hat der Bäderbetrieb Oldenburg (BBO) vier Varianten untersucht – in allen ist ein neues Servicegebäude für den Campingplatz enthalten.

Dieser -Artikel ist exklusiv für unsere Abonnenten. Jetzt weiterlesen: nur 1,- € im 1. Monat danach 7,90 € & mtl. kündbar Kennenlern-Angebot sichern oder Tagespass für 1,79 € Bereits NWZ-Abonnent? Jetzt anmelden E-Mailadresse Passwort {{login.alert}} Passwort vergessen Login {{login.alert}} Noch nicht registriert ? Als Abonnent der Nordwest-Zeitung und des NWZ-ePapers haben Sie den vollen Zugriff nach einmaliger Freischaltung bereits inklusive! Zugang freischalten Haben Sie Fragen? Wir helfen Ihnen gerne! Rufen Sie uns an unter 0441 - 9988 3333, schreiben Sie uns eine E-Mail an Rufen Sie uns an unter 0441 - 9988 3333, schreiben Sie uns eine E-Mail an leserservice@NWZmedien.de oder schauen Sie in unsere Hilfe