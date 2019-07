Oldenburg Chaotisch der Schreibtisch, wild die Haare. Aber ein archetypisch „verrückter Erfinder“? Nein, das ist Egon Schwarz wirklich nicht. In seiner (Denk-) Werkstatt – damals in den 90ern, als der heute 83-Jährige Idee um Idee zum Patentamt trug – gab es weder Knall noch Puff, keine wahnsinnigen Schraubereien und erst recht keine Prototypen zu all seinen Erfindungen.

Marc Geschonke https://www.nwzonline.de/autor/marc-geschonke Redakteur

Redaktion Oldenburg Tel: 0441 9988 2107 Lesen Sie mehr von mir