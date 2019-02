Oldenburg Der weltweit tätige Online-Optiker „Brille24“ aus Oldenburg bekommt einen neuen Eigentümer. Der vielfältig engagierte Oldenburger Gründer Matthias Hunecke verkauft seine bekannteste und wertvollste Firma an die Essilor-Gruppe, wie er am Dienstag in einem Gespräch mit unserer Zeitung erläuterte. Mit den Franzosen, Weltmarktführer für augenoptische Produkte wie Brillengläser, sei ein Kaufvertrag unterzeichnet worden. Spätestens in zweiten Quartal soll der Deal vollzogen sein.