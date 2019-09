Oldenburg Zillertal in Österreich, Region Schneekoppe in Polen, Lago Llanquihue im Süden Chiles, Jade in der Wesermarsch, Oldenburg: Die Familie von Heinrich Meyer hat einen langen Weg hinter sich gebracht. Große Teile seiner Verwandten leben noch in Chile, doch für den heute 82-Jährigen kam alles anders – der Liebe wegen.

Thomas Husmann https://www.nwzonline.de/autor/thomas-husmann Redakteur

Redaktion Oldenburg Tel: 0441 9988 2104 Lesen Sie mehr von mir