Oldenburg „Ich dachte, da wäre ein Glascontainer vor unserem Restaurant ausgekippt worden“, sagt Elwan Dag, Junior-Chef im Restaurant Castello. Dem jungen Mann steht der Schrecken ins Gesicht gezimmert, mit ausladenden Gesten verweist er auf den immensen Schaden im zweiten Zuhause, wählt dann wieder ein paar Nummern in seinem Handy. „Die Versicherung ...“, sagt er, und ist dann wieder in die Küche entschwunden. Vater Mirza räumt derweil ein paar noch halbwegs unversehrte Blümchen zur Seite, greift sich zwei, drei Stuhllehnen, an den die Sitzflächen und Beine verlustig gegangen sind. „Wahnsinn“, sagt er dabei immer wieder, „Wahnsinn“.

