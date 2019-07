Oldenburg Noch am Freitagmittag wusste im Restaurant Castello an der Ecke Rauhehorst/Vahlenhorst niemand, wie es nach diesem dramatischen Zwischenfall weitergehen könnte: Eine 71-jährige Frau hatte beim Einparken für einen Moment die Kontrolle über ihren Automatikwagen verloren, Gas- und Bremspedal verwechselt – und war kurz vor dem Mittagstisch mit ihrem Auto quer über die Terrasse mitten in den Gastraum gefahren.

