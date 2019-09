Oldenburg Sportabitur am Gymnasium Eversten vor 40 Jahren, praktischer Teil im Marschwegstadion: 100 Meter Laufen, Speerwurf, Kugelstoßen, Weitsprung, . . . An mehr erinnere ich mich nicht. Aber daran, dass mir der mittlerweile verstorbene damalige Platzwart Heinz Beer einen Männerspeer in die Hand drückte, das wirkte sich deutlich negativ auf die Weite aus. Die Ergebnisse konnten sich dennoch einigermaßen sehen lassen.

