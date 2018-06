Oldenburg Kultur kann durchaus einen befruchtenden Einfluss haben: Für die Bebauung des Stadthafens-Süd trifft das allemal zu. Inspiriert durch den Theaterhafen möchte Investor Dirk Onnen den Geist der freien Kulturszene, der sich auf dem ehemaligen Gelände von Rhein-Umschlag seit der Eröffnung des Theater-Ausweichquartiers entwickelt hat, herüberretten in die neue Zeit, die für das ehemalige Industriequartier nach dem Abbau des Roncalli-Zeltes anbricht. In den nächsten Jahren wird das Gelände unter der Führung von Kubus-Immobilien mit mehrgeschossigen Gebäuden bebaut, in denen Menschen wohnen und arbeiten werden.

