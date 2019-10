Oldenburg Nach dem Marathon am vergangenen Sonntag schlugen die Messgeräte am Heiligengeistwall aus. 49 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter Luft protokollierte das Gerät. Der höchste Wert um diese Zeit in ganz Niedersachsen. Zwei Tage später erlebte Oldenburg die nächste Großveranstaltung. Die Bauern-Demo sorgte in der Stadt für ein mittleres Verkehrschaos. Bei der Abfahrt Trecker am Nachmittag kam es im Bereich Peterstraße/Julius-Mosen-Platz/Heiligengeistwall zu langen Staus. Diesmal zeigte das Messgerät nur 40 Mikrogramm an.

Dieser -Artikel ist exklusiv für unsere Abonnenten. Jetzt weiterlesen: nur 1,- € im 1. Monat danach 7,90 € & mtl. kündbar Kennenlern-Angebot sichern oder Tagespass für 1,79 € Bereits NWZ-Abonnent? Jetzt anmelden E-Mailadresse Passwort {{login.alert}} Passwort vergessen Login {{login.alert}} Noch nicht registriert ? Als Abonnent der Nordwest-Zeitung und des NWZ-ePapers haben Sie den vollen Zugriff nach einmaliger Freischaltung bereits inklusive! Zugang freischalten Haben Sie Fragen? Wir helfen Ihnen gerne! Rufen Sie uns an unter 0441 - 9988 3333, schreiben Sie uns eine E-Mail an Rufen Sie uns an unter 0441 - 9988 3333, schreiben Sie uns eine E-Mail an leserservice@NWZmedien.de oder schauen Sie in unsere Hilfe