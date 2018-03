Oldenburg „An unserer Schule fühlt man sich geborgen“, sagt Denise, und Marie neben ihr nickt zustimmend. Die Zehntklässlerinnen sind im Sommer von einer Oberschule an die Schule am Bürgerbusch gewechselt. Dort wurden von den anderen Schülern mit offenen Armen empfangen. „Die waren voll süß. Ganz viele kamen an und haben gefragt, wer wir sind“, erzählt Denise. Die Einrichtung ist mit 128 Schülerin relativ klein. „Es ist schön, dass jeder jeden kennt“, finden die beiden.

