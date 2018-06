Oldenburg „Kobieta zaginela“ - das ist polnisch und bedeutet: Eine Frau wird vermisst. Jetzt im Juni jährt sich das spurlose Verschwinden der Krusenbuscherin Danuta Lysien (55). Auch wenn die Ermittlungsbehörden in Oldenburg wie auch im Nachbarland Polen mittlerweile von einem Tötungsdelikt ausgehen, bleiben viele Fragen auf beiden Seiten der Grenze. Was die jüngsten Erkenntnisse für die weiteren internationalen Ermittlungen bedeuten und wie sich diese insbesondere auf die Arbeit der Oldenburger Sonderkommission „DaLy“ auswirken, versuchen wir in dieser Dokumentation zu erläutern.

