Oldenburg Drei Selbstmordversuche, ein vollendeter Suizid. Letzterer Ende Juli, als sich ein jüngst verurteilter 55-jähriger Totschläger aus Cloppenburg in seiner Zelle an der Cloppenburger Straße erhängt hatte. Es war die bislang einzige Selbsttötung hinter Gittern in diesem Jahr, und das niedersachsenweit. Anlass zur Sorge oder Entspannung?

