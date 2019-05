Oldenburg Schon am Vormittag wehte die obligatorische Vatertagsbeschallung vom Drögen Hasen zur Tennisanlage am Johann-Justus-Weg hinüber. Doch bevor die OTeV-Männer feiern durften, mussten sie sich knapp sechs Stunden gedulden. So lange dauerte es, bis am Donnerstagnachmittag ein knapper Sieg gegen den SCC Berlin verbucht war. Ein 5:4 brachte den Oldenburgern das erhoffte Finale um die Regionalliga-Meisterschaft an diesem Sonntag ab 11 Uhr in Kiel beim ebenfalls unbesiegten Suchsdorfer SV (beide 10:0).