Oldenburg Herr Wölken, ein Blick auf ihr Twitter-Profil hat mir bereits einen Einblick in Ihre heutige Tagesplanung gegeben: Neben diesem Interview stand für Sie ein Schulbesuch an, Sie bereiten sich auf eine Diskussion am 21.8. bei der Gamescom in Köln vor, und Sie haben Kaffee getrunken. Welche Schule haben Sie denn besucht und warum?