Oldenburg Ein Verkehrsunfall im Stadtgebiet Oldenburg, mehrere Autos sind ineinander verkeilt. Die Feuerwehr und Krankenwagen sind bereits auf dem Weg. Nicht nur Menschen sind bei dem Unfall verletzt worden – auch ein Hund liegt in den Trümmern. An so eine Situation erinnert sich Olaf Liebetrau, Feuerwehrmann und Notfallsanitäter, von der Feuerwehr Oldenburg.