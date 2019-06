Oldenburg Zwei Drittel der Wähler stimmten dafür – damit ist die Gründung einer kommunalen Wohnungsbaugesellschaft nun beschlossene Sache. – Nach dem Vorbild von Osnabrück, wo die Stadt am 26. Mai zu einem Bürgerentscheid aufgerufen hatte, will nun auch Oldenburg den Wohnungsbau selbst in die Hand nehmen.

