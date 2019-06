Oldenburg Der Termin, an dem die Cäcilienbrücke zum vorerst letzten Mal hochgefahren und dann außer Betrieb gesetzt wird, steht fest. Das bestätigte Straßenbauamtsleiter Bernd Müller am Dienstag der NWZ. Am selben Tag sei er bei einem Ortstermin mit dem Wasser- und Schifffahrtsamt (WSA) Weser-Jade-Nordsee im Gespräch gewesen.

