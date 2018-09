Oldenburg Die Ankündigung des Kulturministeriums hat selbst Museumsleiter Dr. Rainer Stamm überrascht. „Kulturminister Björn Thümler freut sich darüber, dass das Reiterstandbild von Graf Anton Günther 2019 temporär am Schloss in Oldenburg präsentiert werden kann.“ So informierte die Pressestelle des Ministeriums in Hannover am Mittwoch auf Anfrage der NWZ. „Die Aufstellung findet im Rahmen einer Kabinettsausstellung im Schloss statt, die das Niedersächsische Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte durchführt“, heißt es in der Antwort der Ministeriumspressestelle am Mittwoch weiter.

