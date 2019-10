Oldenburg Ein ungewöhnliches Gespann arbeitet sich derzeit durch die Straßen der Stadt – genauer gesagt: von Schild zu Schild. Es ist der Oldenburger Andree Jahneke mit Fahrrad und Anhänger und allem, was man so zum Putzen braucht. Jahneke ist Mitarbeiter der Beschilderungswerkstatt. Jeden Morgen zieht er los, an Klingel und Kappe leicht als BvB-Fan zu erkennen, und kümmert sich um all die grün angelaufenen und verdreckten Verkehrs- und Straßenschilder. Im Bahnhofsviertel war er schon, im Gerichtsviertel, an der 91er-Straße. Jahneke sagte: „Die sind zum Teil aber derart zerstört, zerkratzt, mit Graffiti besprüht, dass sie manchmal nur noch ausgetauscht werden können. Das gebe ich dann weiter.“

Karsten Röhr https://www.nwzonline.de/autor/karsten-roehr Redakteur

Redaktion Oldenburg Tel: 0441 9988 2110 Lesen Sie mehr von mir