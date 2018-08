Oldenburg Wie schrieb die im Handel hoch angesehene Lebensmittelzeitung 1993 über den Oldenburger Egon Pollmann zum 25-jährigen Bestehen seiner Handelsvertretung: „Man könnte ihn als typischen ,Selfmademan’ bezeichnen, wie er sonst nur noch in amerikanischen Mythen beschrieben wird.“ Zu diesem Zeitpunkt macht Pollmann, der in der Garage seiner Eltern in Westerstede gestartet war, mit seinem kleinen Team bereits 70 Millionen DM Umsatz, die Lebensmittelzeitung spricht von „einer der führenden Handelsvertretungen im norddeutschen Raum“. Wenig später sollen es 100 Millionen werden.

