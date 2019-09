Oldenburg Es ist laut in der engen Kabine, sogar sehr laut. Der Motor der Cessna F172 N macht richtigen Radau, dabei sind wir noch nicht einmal in der Luft. Langsam biegt das Flugzeug auf die Startbahn. Nach einem Moment geht es los. Schnell und immer schneller bewegen wir uns über den Asphalt der Startbahn. Ganz langsam kann man spüren, dass das Flugzeug an Höhe gewinnt. Der Moment, an dem die Reifen die Bodenhaftung verlieren, ist fast nicht wahrnehmbar. Erst der Blick aus dem Fenster zeigt, dass das Flugzeug tatsächlich vollständig in der Luft ist. Dann zieht Reinhard Ruck (74), der an diesem Tag der Pilot ist, das Steuer zu sich heran. In einer steilen Kurve bewegt sich das Flugzeug gen Himmel – ein unbeschreibliches Gefühl.

