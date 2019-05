Oldenburg /Vechta /Berlin In Oldenburg, Delmenhorst, Emden, dem Ammerland und den Landkreisen Cloppenburg und Vechta werden zu wenig Wohnungen gebaut. Wie aus einer Studie hervorgeht, die das Verbändebündnis Wohnungsbau am Donnerstag in Berlin vorgestellt hat, gelten die Wohnungsmärkte in diesen Landkreisen und kreisfreien Städten als angespannt. Im Kreis Vechta ist der Wohnungsmarkt demnach sogar sehr angespannt. Die Verbände, zu denen unter anderem der Zentralverband Deutsches Baugewerbe, der Deutsche Mieterbund und die Gewerkschaft Bauen, Agrar­, Umwelt (IG BAU) gehören, kritisierten, dass zu wenig und zu teuer gebaut werde. Entsprechend schwierig ist es demnach, eine bezahlbare Wohnung zu finden. Um den Mietanstieg zu bremsen, müsse außerdem vielerorts dichter gebaut werden.