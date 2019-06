Oldenburg Nicht wenige Oldenburger nutzen den Pfingstmontag (10. Juni), an dem in Groningen von 12 bis 22 Uhr geöffnet sein darf (Pfingstsonntag geschlossen), zum Besuch der Partnerstadt mit ihrem Flair und Veranstaltungen wie dem Fair Fashion Festival oder dem Kofferraum-Verkauf (Kofferbak Suikersale). Wer will, kann am Montag auch die Oostwold Airshow (auf Höhe von Winschoten) oder das Pinksterspektakel in Fraeylemaborg mit einem Groningen-Besuch verbinden.

