Oldenburg Die Rampen sind verschwunden, die Fahrbahn wurde wieder heruntergelassen. Seit dem späten Montagabend steht die Cäcilienbrücke, eine zentrale Verkehrsader für Oldenburg, wieder für alle Verkehrsteilnehmer offen. Arbeiter hatten am frühen Abend begonnen, die sanierungsbedürftige Hub-Brücke wieder für den Hebebetrieb vorzubereiten. Die Brücke bleibt nun geöffnet, bis die in der Nähe geplante Behelfsbrücke gebaut ist. Dann wird die Cäcilienbrücke abgerissen und durch einen baugleichen Neubau ersetzt. Mit dessen Eröffnung wird nicht vor 2024 gerechnet, wie Verkehrsdezernent Sven Uhrhan am Montag im Rat der Stadt ausführte.

