Oldenburg Vielfältige Reaktionen erreichten die Redaktion in Bezug auf den Verkehrsunfall mit Fahrerflucht am Montag, bei dem ein Radfahrer von einem abbiegenden Lkw überfahren wurde. Obwohl der Lastwagenfahrer nicht auf die Autobahnauffahrt hätte fahren dürfen – die entsprechende Ampel zeigte ein rotes Signal – befuhr der Sattelschlepper die Straße und verursachte so den Unfall mir dem Radfahrer, der Grün hatte. Laut Angaben der Polizei konnte bisher nicht ermittelt werden, wer den Lkw aus den Niederlanden gefahren habe. Der Radfahrer befinde sich noch schwer verletzt im Krankenhaus. Lebensgefahr bestehe für ihn jedoch nicht.