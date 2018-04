Oldenburg Mal eben rüber nach Holland: Die niederländischen Städte Groningen und Amsterdam sind beliebte Ausflugsziele für Menschen aus der Region. Vor allem die hippe und pulsierende Studentenstadt Groningen liegt mit 130 Kilometern Entfernung nah an Oldenburg. Aber auch eine Tour in die Weltstadt Amsterdam mit ihren berühmten Grachten ist keine Mondreise. Mittlerweile gibt es einige günstige Verbindungen in die niederländischen Städte. Ob Fernbus, IC-Bus, Deutsche Bahn, Mitfahrgelegenheit oder das eigene Auto – für jeden ist was dabei. Und nach Amsterdam bietet sich für besonders Eilige sogar ein Flug von Bremen aus an.

