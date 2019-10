Oldenburg Ein entspannter Arbeitsweg sieht anders aus: Viele Autofahrer werden in dieser Woche auf die Geduldsprobe gestellt. Vor allem auf der Autobahn 28 staute sich der Verkehr am Montag und Dienstag bereits gewaltig. Bis voraussichtlich Samstag, 12. Oktober, sind die Auf- und Abfahrt der Anschlussstelle Haarentor in Richtung Emden/Leer/Wilhelmshaven gesperrt. Grund dafür sind Fahrbahnerneuerungen.

