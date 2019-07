Oldenburg Zwei Tage ist es her, dass die neuen Portopreise der Deutschen Post gelten. Mit Ausnahme des Postkartenversandes, der 15 Cent teurer geworden ist, sind die Preise für den Versand von Briefen um zehn Cent gestiegen. Wer also noch die älteren 70-Cent-Briefmarken benutzt (so teuer war der Versand eines Standardbriefes bisher), muss sich Ergänzungsmarken besorgen, so wie der Unternehmensberater Dr. Jörg Hüve, der jede Woche etwa 100 Briefe versendet, die er mit Briefmarken beklebt.