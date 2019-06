Oldenburg Ein durchdringendes Kratzen durchbricht die Stille auf dem Waldfriedhof Ofenerdiek. So könnte es sich zugetragen haben als Unbekannte – wahrscheinlich in der Nacht – sich am Grabstein von Bettina S. Vater zu schaffen machten und 14 Swarovski-Kristalle aus dem schwarzen Stein herausbrachen.