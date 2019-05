Oldenburg /Warendorf „Sie kamen, sahen und siegten“ – so lauteten die Worte der ehemaligen Bundestrainerin Helma Schwarzmann – gerichtet an Lily Warren und Sven Henze bei der Siegerehrung zum „Preis der Besten“ in Warendorf. In der Tat war der Sieg ein Paukenschlag, mit dem die 13-Jährige von der Reit- und Fahrschule Oldenburg sich am vergangenen Wochenende endgültig in der Voltigier-Szene einen Namen gemacht hat.